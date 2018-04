Confira ensaio com as candidatas a Rainha e Princesas em Ribeirão Claro

Da 21ª Cavalgada Ecológica dos Três Corações

O desfile que acontece no próximo dia 20, a partir das 19h30, na quadra da Escola Municipal João Teodoro da Silva, no bairro rural Três Corações definirá a Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa da 21ª Cavalgada Ecológica dos Três Corações.

Este ano, Bruna Rafaela Martins, Viviane Ribeiro Belmiro, Jeniffer Vitória da Costa Silva, Ana Júlia de Oliveira, Thalita da Silva Rosa, Maria José Lopes Lima Vital, Ritiéli Maria Fogaça e Flávia Pereira de Campos concorrem pelos títulos.

As candidatas participaram de um ensaio fotográfico que pode ser conferido abaixo.

A organizadora do evento e diretora da Escola Municipal do Campo João Teodoro da Silva, Vanessa de Abreu Carriel Pereira, convida a toda população para prestigiar o desfile e a festa que acontece entre os dias 20 e 22 de abril. A Cavalgada Ecológica é promovida pela prefeitura de Ribeirão Claro em conjunto com a Associação Rural de Ribeirão Claro.