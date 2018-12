Confira grade de shows artísticos da Fescafé 2019

Definição inclui artistas de grande sucesso que se exibirão em Ribeirão Claro

No dia quatro de julho ( será numa quinta-feira), a atração será Zezé Di Camargo e Luciano (foto principal); depois, na sexta-feira, dia cincom George Henrique e Rodrigo; no dia seis (sábado), Raça Negra (vídeo abaixo): e no domingo, dia sete, Humberto e Ronaldo.

O sucesso do evento está garantido, com diversas atrações em vários segmentos.

A realização é da Associação Rural de Ribeirão Claro com apoio da prefeitura local.

Mais informações e vendas de camarotes: (43)3536-1300 ou acesse

www.fescafe2019.com.br