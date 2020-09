Confira imagens do feriado da Independência em Santo Antônio

Cerimônia simples só na frente da prefeitura por conta da pandemia

Com a impossibilidade de realizar o tradicional desfile de 7 de setembro, o Ato Cívico que marcou os 198 anos de Independência do Brasil aconteceu na Praça Nossa Senhora da Aparecida, em frente da prefeitura de Santo Antônio da Platina.

As autoridades acompanharam a execução do Hino do município, canto do hino Nacional e o hasteamento da Bandeira do Brasil.

Participaram o prefeito Professor Zezão, sargento Marcos Santos, do Tiro de Guerra 05-004 , o tenente Tenente Gomes, subcomandante da 4ª Companhia, secretários e diretores municipais.