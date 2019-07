Confira programação da Festa de Santa Filomena (vídeo)

Em Santo Antônio da Platina

Começa nesta quinta-feira, 1 de agosto, a Festa da Paróquia Santa Filomena, que será na realizada na igreja (fotos), na Vila Claro, com Novena às 19h30 com o pregador Padre Armando José da Silva.

Sexta-feira, 2 de agosto, 2º dia da Novena, às 19h30. Pregador: Padre Sílvio Marcos Pawak.

Sábado, 3 de agosto, 3º dia da Novena, às 19h30. Pregador: Padre Nelson Gualiume.

Domingo, 4 de agosto, 4º dia da Novena, às 19h30. Pregador: Padre José Hédio dos Santos.

Segunda-feira, 5 de agosto, 5º dia da Novena, às 19h30. Pregador: Padre Rogério de Azevedo Silva.

Terça-feira, 6 de agosto, 6º dia da Novena, às 19h30. Pregador: Padre Edson Mariano da Silva.

Quarta-feira, 7 de agosto, 7º dia da Novena, às 19h30. Pregador: Padre Valdemir Granzotto de Moraes.

Quinta-feira, 8 de agosto, 8º dia da Novena, às 19h30. Pregador: Padre Claudinei José de Oliveira.

Sexta-feira, 9 de agosto, 9º dia da Novena, às 19h30. Pregador: Monsenhor José Maria Nogueira.

(Todos os dias haverá bênção de água e de objetos. Após as Missas da Novena, haverá pastelada no Salão Paroquial.)

Nos dias 9, 10 e 11, a Praça de alimentação será ampliada nas proximidades da Igreja Paroquial Santa Filomena. Também haverá parquinho de diversão para entretenimento das crianças.

Sexta-feira, 9 de agosto

Show com a Cantora Poliana Vita, às 21h30m

Sábado, 10 de agosto, Dia de Santa Filomena:

Carreata, às 10 horas.

Aulão de Dança Zumba com a Profª Leila e alunos, das 14h30 às 16h30m.

Missa Solene à Santa Filomena, às 19 horas. Haverá bênção dos Sacramentais de Santa Filomena.

Show com a Cantora Católica Vera Lúcia (Abertura da Semana Nacional da Família), às 22h30m.

Domingo, 11 de agosto

Missas Dominicais: 7h30 e 9h30m

Almoço Santa Filomena, 12h

Durante o almoço, haverá som ao vivo com o cantor Moreno.