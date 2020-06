Confira quais partidos receberão maior parcela do Fundo Eleitoral

PT, PSL, PSD e MDB ficarão com mais recursos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a divisão do fundão eleitoral para as eleições de 2020. Neste ano, mais de R$ 2 bilhões serão aplicados nas campanhas eleitorais.

Os partidos que possuem as maiores bancadas na Câmara Federal vão ficar com a maior parte do recurso, entre eles o PT (R$ 200 milhões), PSL (R$ 193 milhões) e o PSD (R$ 157 milhões) e o MDB (R$ 154 milhões). (Veja abaixo como ficou a divisão).

Os recursos do Fundo Eleitoral só serão disponibilizados aos partidos depois de a sigla definir critérios para a sua distribuição. Essas instruções têm de ser aprovadas pela maioria absoluta da executiva nacional da sigla e, depois, divulgadas ao público.

Entre as novas regras fixadas pelo TSE para o uso do fundo, neste ano, está a proibição para que os partidos políticos repassem esses recursos para candidatos de outras coligações.

Outra medida é a de que os gastos com advogados e contadores não poderão mais entrar no limite de gastos com apoiadores previsto em lei (Texto: Mareli Martins).

Veja como será distribuído o fundão:

A lei prevê a seguinte distribuição do fundo:

2% distribuídos igualmente entre todas as legendas registradas.

distribuídos igualmente entre todas as legendas registradas. 35% consideram a votação de cada partido que teve ao menos um deputado eleito na última eleição para a Câmara.

consideram a votação de cada partido que teve ao menos um deputado eleito na última eleição para a Câmara. 48% consideram o número de deputados eleitos por cada partido na última eleição, sem levar em conta mudanças ao longo da legislatura.

consideram o número de deputados eleitos por cada partido na última eleição, sem levar em conta mudanças ao longo da legislatura. 15%consideram o número de senadores eleitos e os que estavam na metade do mandato no dia da última eleição

Confira o valor que cada legenda receberá

PT: R$ 200.925.914,05

R$ 200.925.914,05 PSL: R$ 193.680.822,47

R$ 193.680.822,47 PSD: R$ 157.180.452,52

R$ 157.180.452,52 MDB: R$ 154.867.266,21

R$ 154.867.266,21 PP: R$ 140.245.548,54

R$ 140.245.548,54 PSDB: R$ 26.028.246,07

R$ 26.028.246,07 PL : R$ 123.291.771,52

: R$ 123.291.771,52 DEM : R$ 114.582.014,53

: R$ 114.582.014,53 PSB : R$ 109.473.374,53

: R$ 109.473.374,53 Republicanos : R$ 104.420.877,14

: R$ 104.420.877,14 PDT : R$ 99.268.623,40

: R$ 99.268.623,40 PODE : R$ 88.650.237,68

: R$ 88.650.237,68 PROS : R$ 44.662.782,92

: R$ 44.662.782,92 Solidariedade : R$ 42.226.143,46

: R$ 42.226.143,46 PSOL : R$ 40.671.705,00

: R$ 40.671.705,00 Cidadania : R$ 39.432.103,26

: R$ 39.432.103,26 Novo : R$ 36.593.934,06

: R$ 36.593.934,06 PTB : R$ 35.104.450,75

: R$ 35.104.450,75 PSC : R$ 33.174.133,61

: R$ 33.174.133,61 PCdoB : R$ 30.975.329,95

: R$ 30.975.329,95 Avante : R$ 28.147.299,59

: R$ 28.147.299,59 Patriotas : R$ 27.486.008,90

: R$ 27.486.008,90 PV : R$ 20.513.797,41

: R$ 20.513.797,41 Rede : R$ 20.420.046,72

: R$ 20.420.046,72 PMN : R$ 5.872.173,76

: R$ 5.872.173,76 PTC : R$ 5.634.758,31

: R$ 5.634.758,31 DC : R$ 4.025.171,90

: R$ 4.025.171,90 PCB : R$ 1.233.305,95

: R$ 1.233.305,95 PCO : R$ 1.233.305,95

: R$ 1.233.305,95 PMB : R$ 1.233.305,95

: R$ 1.233.305,95 PRTB : R$ 1.233.305,95

: R$ 1.233.305,95 PSTU : R$ 1.233.305,95

: R$ 1.233.305,95 UP : R$ 1.233.305,95

: R$ 1.233.305,95 Total: R$ 2.034.954.823,96

(fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE)