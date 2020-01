Confira viradas em Carlópolis, Santo Antônio da Platina e Ibaiti (vídeo)

Muita festa para o novo ano

A Prefeitura de Carlópolis, através da Secretaria Municipal de Turismo, promoveu Show Pirotécnico nesse Réveillon 2019/2020.

A iniciativa foi realizada no centro sem o uso de fogos com estampidos (rojões e foguetes) se reservando apenas ao uso de fogos visuais com redução significativa de ruídos, por respeito aos idosos, animais de estimação e portadores de patologias.

ABAIXO IMAGENS DE CARLÓPOLIS:

ABAIXO QUEIMA DE FOGOS EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA:

Em Ibaiti, aconteceu na zona rural, no distrito do Campinho com cantor Felipe Vigilato e Grupo Cadência Campeira; e no distrito da Vila Guay a partir das 22 horas com DJ Pedro Henrique.

Prefeitura de Ibaiti organizou a comemoração neste dia 31 de dezembro, terça-feira.

O Show da Virada aconteceu no Centro de Eventos de Ibaiti a partir das 22 horas com a banda Banda Chá de Caô e o cantor Rob Nunes.

O prefeito Antonely Carvalho e o vereador Sidnei Robis participaram.