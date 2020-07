Confirmada(à distância) 89ª Festa do Senhor Bom Jesus em Siqueira Campos

De 27 deste mês até seis de agosto sem a presença física dos fiéis e turistas

Foi confirmada a 89ª edição da Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, de 27 deste mês até seis de agosto, em Siqueira Campos. O evento religioso-turístico reúne cerca de 100 mil pessoas todos os anos, mas em função da pandemia será promovida à distância em 2020.

Pela emissora de rádio local Bom Jesus, Facebook e Youtube serão veiculadas as missas, orações e movimentações litúrgicas.

O cartaz (abaixo) foi divulgado:

Ao centro vê-se a imagem de São Francisco de Assis, fundador da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, abraçado com a Imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde como que contemplando o mistério do Cristo, adorando. Como tradicionalmente o vemos abraçando a cruz; ao fundo vê-se o vale da Úmbria que encontra-se em Assis, na Itália, cidade onde viveu São Francisco;

No campo inferior, em suas laterais estão as Igrejas: Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde em Siqueira Campos e a Basílica de São Francisco de Assis na Itália;

Ao fundo, no campo central está o número 100, alusivo ao centenário de presença dos Freis Capuchinhos no Paraná e Santa Catarina; Apresenta-se também neste cartaz o tema que irá motivar os festejo: “Senhor Bom Jesus fazei de nós instrumentos de Vossa paz”. A Festa será um momento profundo e celebrativo do carisma dos Freis Capuchinhos.

Fonte: PASCOM Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde e Diocesana.