Confirmada epidemia de dengue em Jacarezinho

São 416 casos confirmados da doença

Mais cinco municípios entraram na lista dos que estão em epidemia de dengue. Ao todo, já são 35 municípios nesta situação no Paraná, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (21) pela Secretaria de Estado da Saúde.

As cidades que entraram na lista foram Jacarezinho (416 casos,sendo que 364 aguardam confirmação pelo Laboratório Central do Paraná), Peabiru, Quinta do Sol, Cruzeiro do Oeste e Paranapoema. A epidemia é confirmada depois que a cidade aponta, proporcionalmente, mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Em alerta estão outros 41 municípios paranaenses; estes registram mais de 100 casos por 100 mil habitantes.

“Toda a população deve estar envolvida no combate à dengue. O Paraná precisa da ajuda de todos para acabar com os criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença”, alerta o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto. Ele ressalta que 80% dos focos de mosquitos se formam nos quintais e dentro das residências, principalmente nos recipientes que acumulam água parada. “Temos que eliminar os focos para o controle da dengue, para nosso bem-estar e de nossa família”, afirma Beto Preto.

A Secretaria da Saúde segue com várias frentes de combate à dengue, promovendo ações preventivas por meio do Setor de Doenças Transmitidas por Vetores, como a capacitação de profissionais para o diagnóstico e manejo clínico da dengue.

DADOS – O informe epidemiológico da semana aponta 8.158 casos confirmados de dengue no Paraná. São 1.386 a mais que na semana anterior, que apresentou 6.772 casos confirmados. Os casos autóctones, contraídos na própria cidade de residência, são 7.869. E 21 municípios apresentaram autoctonia pela primeira vez. Matinhos está entre estas cidades com 14 casos.

“Estamos intensificando as ações de combate em todo Litoral, com busca ativa de criadouros”, explica o diretor da 1ª Regional de Saúde de Paranaguá, José Carlos de Abreu. “Em Matinhos vamos iniciar uma operação nesta quinta-feira, em parceria com a secretaria municipal da Saúde e Universidade Federal do Paraná para o monitoramento da presença do mosquito transmissor em toda zona urbana”, informa.

A operação acontecerá com a instalação de armadilhas que imitam o ambiente de um criadouro em 87 residências de Matinhos. “Vamos deixar um recipiente preparado para que o mosquito deposite os ovos e quatro dias após, na segunda-feira (27), recolheremos o material para checagem de bairros com maior incidência.

“O objetivo da operação é nortear as áreas com prioridades para o controle”, complementa o biólogo da 1ª Regional, Pedro Calderaro. Os proprietários das residências onde as armadilhas serão colocadas assinaram termo de autorização.