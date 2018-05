Confirmada Festa do Milho em Santo Antônio da Platina

Evento é beneficente

A Festa do Milho de Santo Antônio da Platina será promovida no final deste mês de maio ou início de junho(sexta, sábado e domingo)na quadra da Igreja Matriz, no centro da cidade.As datas exatas serão confirmadas de acordo com a colheita.

Por exemplo, o tempo úmido e chuvoso que favorece o desenvolvimento das lavouras de milho pode preocupar alguns agricultores que não conseguem colher o grão em decorrência da umidade.

A renda será revertida para a Promoção Humana.

Serão ofertadas delícias como pamonha,bolo, suco,sopa,milho cozido,bolinho frito e cural, além de mini-pizza.

Participam diversas pastorais, Movimento Familiar Cristão etc.