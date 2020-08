Confirmada fuga de dois presos da cadeia de Jacarezinho

Unidade prisional fica no centro da cidade

Max da Silva Rosa (foto principal) e Hugo Moreira Carvalho (imagem abaixo) fugiram na madrugada de sábado, dia 22, da carceragem de Jacarezinho, passando por um vão da cela. Os dois têm passagens por furto e tráfico de drogas.

Comparsas teriam feito barulho do lado de foram do imóvel arremessando pedras no pátio e perto do solário para chamar a atenção do agente de cadeia.

Até o momento, ainda não foram recapturados.