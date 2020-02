Confirmada primeira formatura de Odonto da UENP para sexta-feira

Curso reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação em setembro de 2019

A cerimônia da primeira Colação de Grau de Odontologia do campus de Jacarezinho da UENP(Universidade Estadual do Norte de Paraná) acontecerá no dia sete de fevereiro (sexta-feira próxima) às 19h30m. Será no anfiteatro do prédio PDE (Programa do Desenvolvimento Educacional) em prédio anexo à antiga Fafija.

O número total de formandos da primeira turma de Odontologia é 33 .

O curso foi reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação. O parecer favorável, em 10 de setembro de 2019, permite aos estudantes formados pela UENP o pedido de expedição e registro de diploma logo após a conclusão do curso.

O deputado Luiz Cláudio Romanelli, Primeiro secretário da Assembleia Legislativa, um dos grandes responsáveis pela implantação do curso, assim como a reitora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, já garantiram presenças.

Na reunião, os alunos formandos da primeira turma do curso receberam a notícia de que o pedido deles para a realização de uma formatura exclusiva em 7 de fevereiro 2020 foi aceito pela gestão da Reitoria, Campus e Centro. “Entendemos que essa primeira formatura é festiva e histórica. Reconhecemos todos os problemas enfrentados e para nós, professores e alunos, é uma grande vitória”, disse a reitora.

As formaturas dos próximos anos da graduação em Odontologia serão realizadas de acordo com o calendário normal do Campus de Jacarezinho.

Participarão também o vice-reitor Fabiano Gonçalves Costa; o diretor do Campus de Jacarezinho, Fábio Antônio Neia Martini; o vice-diretor do campus, Maurício de Aquino, o diretor do Centro de Ciências da Saúde, Fabrício José Jassí; a coordenadora do Curso de Odontologia, Sonia Regina Leite Merege; e o diretor da Clínica de Odontologia, João Lopes Toledo Neto.