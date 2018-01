Confirmada Prova Pedestre domingo em Wenceslau Braz

Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na hora

É grande a expectativa para a 25ª Prova Pedestre de São Sebastião, uma das corridas de rua mais populares de toda a região, que será realizada neste domingo (21) em Wenceslau Braz à partir das 15 horas.

Mesmo com previsão de clima chuvoso, a procura de atletas interessados em competir tem sido bem grande nesta semana. Deverão marcar presença corredores do Norte Pioneiro, Campos Gerais e Sul de São Paulo.

A corrida terá mais uma vez a largada e a chegada próximo à praça da matriz, no centro da cidade, e será dividida em oito categorias: masculino menor de 15 anos (percurso de mil metros), masculino 15 a 17 anos (4 mil metros), masculino 18 a 39 anos (8 mil metros), masculino 40 a 49 anos (8 mil metros), masculino 50 a 59 anos (4 mil metros), masculino acima de 60 anos (4 mil metros), feminino menor de 15 anos (mil metros) e feminino de 18 a 39 anos (4 mil metros).

Melhores colocados em cada categorias receberão medalhas e troféus, além de premiação para os melhores atletas brazenses por categoria.

No ano passado corrida teve boa participação de atletas de toda a região

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local da prova a partir das 13h30 no dia da corrida.

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), destaca a realização de mais um evento esportivo no município. “Hoje Wenceslau Braz é uma referência esportiva na região, com escolinhas de diversas modalidades, realização de campeonatos, participação em campeonatos em outras cidades, enfim, reflexo de uma gestão que entende o esporte como instrumento social e que cada vez mais buscará ampliar os investimentos nesta área