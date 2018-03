Confirmado 2º concurso Rainha Mirim na Efapi 2018

Para meninas de cinco até 15 anos

Está confirmado o 2º Concurso Rainha Mirim da Efapi(Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).Será no dia 20 de abril (sexta-feira) às 20 horas no Espaço de Eventos(antigo Moça Prendada), no recinto do parque de exposições Dr.Alício Dias dos Reis,em Santo Antônio da Platina.

Serão divididos em três categorias:

Rainha Mirim idade de cinco a oito anos;

Rainha Infantil idade de nove a 11 anos e

Rainha Juvenil idade de 12 a 15 anos.

Inscrições abertas até dia 13 de abril.



Concurso/Eleição da Rainha Mirim da EFAPI 2018.Regulamento:

– Não ter grau de parentesco com o corpo de jurados.

– Deverá ser apresentado autorização dos pais ou responsável

– A candidata deverá ter de 05 à 15 anos(separados por categoria) completos, até a data do concurso

– Ser do sexo feminino

– Residir em Santo Antônio da Platina ou nos Municípios da Amunorpi.

– Ser simpática, comunicativa e extrovertida

– Cumprir com os horários e datas programadas pela Organização do Evento, para apresentar como Rainha

– A ficha de inscrição deverá ser preenchida e entregue nos locais de inscrição, de segunda a sexta-feira das 8as 12h e das 13:30 às 18:00 horas

– As candidatas que não estiverem presente no ensaio geral, estarão automaticamente desclassificadas do concurso

– Vender 05 convites para o evento, sendo que estes terão valor promocional

– A escolha da Rainha acontecerá no dia 20/04 às 20h no Pedrão Espaço para Eventos Recinto da Efapi , onde todas as candidatas deverão estar com pelo menos meia hora de antecedência

– A roupa utilizada no dia do concurso será de livre escolha.

– Durante a apresentação individual de cada uma, serão observados os quesitos de simpatia e expressão verbal

– Os pais ou responsável, concordam com as condições estabelecidas no presente regulamento e autorizam, sem custo a imagem das candidatas.

– Caso as inscrições excedam a 20 candidatas, será realizada uma pré-seleção, com avaliação técnica de uma comissão de livre indicação pelos Organizadores do Concurso.