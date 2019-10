Confirmado evento de inovação e tecnologia no Norte Pioneiro (vídeo)

Geniuscon chega à quarta edição

O Geniuscon.2019 acontece de quarta a sexta-feira, dias 9 a 11 de outubro, em Jacarezinho, e terá como temas centrais o empreendedorismo, inovação e a tecnologia desenvolvida no Norte Pioneiro.P

Para divulgar e detalhar o evento, fizeram visita de cortesia ao npdiario Kleyton Smentkoski, presidente do Sistema Regional de Inovação (SRI),que organiza a iniciativa, acompanhado dos outros integrantes da Governança: Elizandra Maria Lauro Estefanuto, Gerente da Fiep, Sesi, Senai e IEL, Graça Zurlo, diretora-geral da Faculdade do Norte Pioneiro(Fanorpi), e Miriam Bonomo, vereadora e psicóloga.

São cinco municípios da região envolvidos: Andirá, Cambará, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Jacarezinho.

A programação do evento será pautada na gamificação, metodologia que aplica a mecânica de jogos para estimular a interação dos participantes. Durante os três dias também acontecerá o Genius Agro Hackathon, que irá desenvolver soluções para o agronegócio local.

A quarta edição do evento estimulará a inovação e o comportamento empreendedor entre estudantes, professores, lideranças, empresários e investidores. De acordo com Kleyton Smentkoski, presidente do Sistema Regional de Inovação (SRI), a programação foi pensada para envolver, de forma dinâmica, os cinco mil participantes que são esperados.

“A feira usará a proposta da gamificação que, por meio de um aplicativo, estimulará os visitantes a participar das palestras, oficinas, passar pelos estandes e participar de atividades que serão pontuadas a cada realização. O objetivo é aumentar o engajamento e despertar a curiosidade dos usuários ao mesmo tempo em que eles são recompensados com prêmios”, detalha Smentkoski.

A gamificação será totalmente dinâmica com atividades de inovação e tecnologia que durarão e torno de 10 minutos dentro dos estandes, o que propiciará a participação de todos que estiverem presentes, que serão recompensados por seu aprendizado.

Com a intenção de criar novas soluções, a Geniuscon.2019 promoverá também o Genius Agro Hackathon, maratona de programação organizada para estimular o surgimento de novos produtos e serviços que resolvam problemas do setor de agronegócio.

“Indústrias e cooperativas instaladas na região vão compartilhar seus desafios com os 50 participantes, que estarão focados em desenvolver soluções para o segmento. Ao final da maratona serão premiadas as três melhores ideias. Nosso objetivo é que o hackathon resulte em inovação para o setor que representa 65% da economia local da região”, explica Odemir Capello, consultor do Sebrae/PR.

Os participantes poderão participar ainda de oficinas de criatividade, batalhas de pitchs, espécie de breve apresentação de startups para investidores, palestras e dinâmicas. No espaço dos estandes serão exibidos o trabalho desenvolvido por startups da região que nasceram em trilhas de inovação desenvolvidas nas cidades de Jacarezinho, Cambará, Andirá, Bandeirantes e Santo Antônio da Platina.

“A Geniuscon.2019 é o resultado de um ecossistema de inovação sólido que vem ganhando força a cada ano. Ela será também o encerramento de mais de 200 atividades inovadoras que aconteceram no Norte Pioneiro em 2019”, frisa o consultor Odemir.

A GeniusCon.2019 é uma realização do SRI em parceria com o Sebrae/PR, IFPR de Jacarezinho, Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (Acija), Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Norte do Paraná (Cacenorpi), Tecpar, Fiep/Sesi/Senai, Fecomércio PR, Senac e Sesc.

O evento conta com o apoio do npdiario, prefeituras e associações comerciais de Andirá, Cambará, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Jacarezinho, Comitês Gestores da Lei Geral das MPEs, NRE, AEANP, Crea-PR, CRC-PR, CRA-PR, IAP, Celepar, Startup PR e RedFoot.