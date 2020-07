Corpo de homem doente pela Covid-19 foi sepultado às 10h40m

Considerado uma pessoa querida, sofria de várias doenças

O corpo de Edir Alves de Paiva (fotos), de 55 anos, foi sepultado no Cemitério São João Batista às 1040m desta quarta-feira, dia 22. Foi confirmada a causa mortis pela Covid-19 somente no final da tarde, em Santo Antônio da Platina.

Estava separado da esposa, deixou dois netos e dois filhos e passava por diversas dificuldades, inclusive pelo sobrepeso, sendo considerado obeso e, desempregado, encontrava problemas para arrumar um trabalho, ainda mais na pandemia.

O último serviço foi num frigorífico.

Fez Tiro de Guerra junto com o prefeito Professor Zezão e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional do Norte Pioneiro, de onde o corpo foi encaminhado para ser preparado no Grupo Vitoriana.

Não houve velório.

“Era uma pessoa muito boa,conheci desde menino, responsável…Uma pena realmente”, afirmou o chefe do executivo, lamentando o fato.

O boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 22, informou também outros dois doentes positivados em 24 horas, passando de 217 para 219 e ainda 172 pacientes recuperados.

