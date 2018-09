Confirmado show de padre Alessandro na tarde deste domingo

A partir das 16 horas no recinto da Efapi; veja vídeo abaixo

Neste domingo, dia 16, às 16 horas, a esperada apresentação do padre Alessandro Campos (foto e vídeo) está confirmada.

Será no recinto da Efapi em Santo Antônio da Platina.

A empresária de eventos, Susi Guedes, informou que o artista/religioso faz exibição na noite deste sábado,dia 15, no Recife(Pernambuco), chegará de avião em torno de sete horas na capital paulista e seguirá para o Norte Pioneiro de Van.

O show é completo e acompanhado com uma banda

Crianças até dez anos não pagam; acima 30 reais pista e 40 reais área VIP.

Mais informações: Celular e Whatsapp (43) 99915-5179.

Religioso,cantor e apresentador de televisão brasileiro. Nascido há 36 anos em Guaratinguetá (SP) é conhecido pela alcunha de “Padre Sertanejo”, por sempre usar da música para passar suas mensagens.

Além de fazer shows pelo país, já passou pela TV Aparecida, Rede Vida e Rede Gazeta.Descobriu a vocação sacerdotal na infância, por volta dos sete anos de idade. Ele afirma que brincava de celebrar missas e usava suco de groselha e bolachas para simular a celebração da eucaristia. Aos dez anos, virou coroinha e foi encaminhado para o seminário quando tinha 13.

Estudou teologia na Faculdade de Teologia do Tabor, de propriedade da Diocese de Mogi. Foi ordenado padre em 2007, aos 27 anos de idade, em Resende, no Sul fluminense.Ficou ligado à Arquidiocese Militar, onde permaneceu até 2011. Passou pela Academia Militar das Agulhas Negras e foi tenente e capelão do Colégio Militar de Brasília. Lá, inseriu a música sertaneja em suas missas.

Em 2014, retornou à Diocese de Mogi. O bispo local o autoriza a fazer shows pelo Brasil, além de apresentar programas de rádio e televisão. Assim, Alessandro atua como uma espécie de “padre missionário”.

Por onde passa, sempre aparece com trajes de cowboy em meio às vestimentas tradicionais de padre.Seu primeiro álbum foi lançado em 2011, mas o sucesso veio no álbum seguinte, “O que é que eu sou sem Jesus?”, que chegou nas lojas em 2014. A quantidade de 900 mil álbuns vendidos o fez ficar na frente de artistas como Ivete Sangalo e Roberto Carlos. Dessa maneira, ele apareceu na lista de 50 álbuns mais vendidos do mundo, pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica.