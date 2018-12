Confraternização do Programa Social Polícia Mirim

Em Jacarezinho

Aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 17, uma confraternização marcando o encerramento do ano de atividades do Programa Social Polícia Militar Mirim, os alunos se reuniram na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) de Jacarezinho, onde puderam desfrutar de uma tarde muito agradável às margens das piscinas.

O evento contou com a presença do Comandante do 2º BPM (Batalhão Policia Militar), Tenente Coronel José Luiz de Oliveira, o qual fez questão estar presente com os alunos em momento tão importe, “agradeço aos instrutores e colaboradores do nosso programa pela dedicação aos nossos jovens neste ano, certamente se abdicaram de momentos de folga e lazer com seus familiares para poder contribuir com a formação dos nossos meninos, externo aqui meus sinceros agradecimentos aos Srs. e Sras., parabéns também a todos os alunos pelo aproveitamento extremamente positivo nas atividades desenvolvidas no programa durante estes ano, estamos muito orgulhosos de vocês, feliz natal e um próspero ano novo a todos”.