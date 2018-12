Confraternização reúne colaboradores da Unimed Norte Pioneiro

Integração entre colaboradores, familiares e acompanhantes

Para celebrar e reconhecer a equipe de colaboradores da Unimed Norte Pioneiro-PR, pelo ótimo trabalho e diversas conquistas alcançadas em 2018, a Diretoria Executiva promoveu a confraternização de fim de ano. Realizada na chácara Paranapanema, o evento foi marcado por muita alegria e integração entre os colaboradores, familiares e acompanhantes.

A iniciativa foi conduzida pelo Diretor Presidente, Dr. Antônio Vendramin Filho, que na abertura, agradeceu o esforço e a dedicação de todos durante o ano, ressaltando sobre a importância de cada colaborador para a Cooperativa.

Já na sequência, aconteceu a premiação do Programa 5S, no qual os colaboradores da área de Cadastro foram agraciados com premiação especial, por terem alcançado a maior pontuação acumulada durante os últimos 12 meses.

Para finalizar, ocorreram os sorteios de prêmios oferecidos pela Unimed Norte Pioneiro-PR, pela AFUNOPI (Associação dos Funcionários da Unimed Norte Pioneiro) e lojas parceiras.

Os sorteados foram:

Lucas Garrido – 1 fritadeira elétrica

Paula Eliza Ribeiro – 1 cafeteira Dolce Gusto

Bruna Caroline – Chrome Cast Google

Wiliam da Rosa – Relógio My Fit

Fernanda Juvenâncio – 1 fone de ouvido bluetooh

Hiago Duran – Kit masculino perfumaria

Crislayne Durante – Relógio de Parede

Cássia Giovanelli – Choppeira