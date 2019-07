Conheça as três novas viaturas da PM do Norte Pioneiro

Para Canil, 4ª Cia e micro-ônibus de transporte de tropa

Na manhã desta sexta-feira, dia 12, o 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho recebeu do Governo do Estado duas viaturas policiais Trailblazer (fotos) , que serão utilizadas pelo Canil da Unidade e pela ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) da 4ª Companhia (Santo Antônio da Platina), e um micro-ônibus Iveco de transporte de tropa, que auxiliarão no policiamento ostensivo preventivo nos municípios de responsabilidade territorial da Unidade.

O modelo dos veículos é o Trailblazer (Chevrolet), uma caminhonete com tração nas quatro rodas, câmbio automático, que permite um campo de visão mais aberto por ser mais alta que a maioria dos veículos, além de contar com dispositivos de comunicação e de suporte para atendimento das ocorrências.



A solenidade de entrega aconteceu no pátio do 5º Batalhão de Polícia Militar, em Londrina. Esse ato é uma demonstração de que o Governo do Estado está cumprindo sua promessa de fortalecer o sistema de segurança para redução dos índices de violência e de reconhecimento pelos sucessos das ações desenvolvidas pelos militares do 2º BPM no combate diário à criminalidade.

O comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel PM José Luiz de Oliveira, afirmou que “as viaturas vão fortalecer o trabalho da polícia, contribuindo para a operacionalidade dos procedimentos, além de ajudar na redução dos índices de criminalidade”.