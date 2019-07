Conheça mais sobre curso de Enfermagem da Unopar (vídeo)

Oportunidade de profissão bonita, bem remunerada e gratificante

👩🎓Se você gosta do convívio com pessoas, de trabalhar em equipe e se preocupa com o próximo, o curso de Enfermagem tem tudo a ver com você. Ser Enfermeiro nos dias de hoje significa muito mais do que cuidar diretamente do paciente e sua família: também significa fazer parte de equipes multidisciplinares, entender de administração e ser um bom gestor.

📚Durante o curso, você vai estudar assuntos como Saúde Coletiva, Formação Integral em Saúde, Estratégia da Saúde da Família, Enfermagem e Trabalho, Microbiologia, entre outros. Além disso, você também vai realizar estágios em hospitais e/ou Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Como funciona o curso de Enfermagem à distância?

O curso de Enfermagem Bacharelado na modalidade semipresencial é oferecido na região pela Unopar Santo Antônio da Platina. Com duração de 5 anos e diploma igual ao ensino presencial, o curso possui autorização do MEC e mensalidades acessíveis.

A Enfermagem é a ciência que tem como essência manter, promover e estabelecer a saúde dos indivíduos. Pode ser exercida de forma autônoma ou em equipes e o trabalho do profissional formado nessa área não se limita a clínicas e hospitais. O enfermeiro pode atuar prestando assistência domiciliar a pessoas em recuperação, lecionar em cursos técnicos e superiores, trabalhar em projetos de educação ligados à saúde coletiva, atuar em empresas de produtos médicos e hospitalares, ou seguir carreira acadêmica realizando pesquisas.

Por ser uma formação que alia conhecimentos teóricos e práticos, o curso de Enfermagem EAD tem uma carga horária considerável de atividades de laboratório nos polos de apoio presencial da universidade.

Nos primeiros anos do curso são ministradas disciplinas básicas das Ciências Biológicas, como Microbiologia, Anatomia e Histologia. Nos anos seguintes o aluno passa a lidar com procedimentos técnicos, em aulas práticas e laboratórios.

Nos cursos da Unopar, o estudante acessa um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) onde tem acesso a todos os materiais do curso, ferramentas de interatividade e biblioteca virtual. A parte prática acontece em polos presenciais. Por isso, ao escolher seu curso de Enfermagem semipresencial é importante procurar uma faculdade que tenha polos presenciais perto de sua residência. Assim você aproveita as principais vantagens dessa modalidade de ensino: comodidade, economia de tempo e de dinheiro com deslocamentos.

Faculdades reconhecidas pelo MEC

Da mesma forma como acontece com os cursos presenciais, é necessário verificar se a instituição de ensino possui reconhecimento do Ministério da Educação (MEC), pois o diploma de nível superior só tem validade quando obtido em curso reconhecido pela instituição.

Existem pelo menos quatro faculdades em todo o país autorizadas pelo MEC a oferecer curso de Enfermagem EAD: Universidade Estácio de Sá (UNESA), Centro Educacional Anhanguera (Anhanguera), Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) e Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR).

Mercado de Trabalho

O mercado de trabalho para o profissional formado no curso de Enfermagem a distância é abrangente. Os hospitais particulares estão entre os maiores empregadores. Enfermeiros também podem trabalhar em órgãos públicos e, devido à expansão do Programa Saúde da Família, do Governo Federal, a procura por profissionais qualificados de enfermagem é alta, sendo que as áreas com maior carência são dermatologia, pediatria, geriatria e oncologia.

Entre as principais atividades que um enfermeiro pode exercer estão:

• Assistência Hospitalar

• Atendimento Domiciliar

• Enfermagem de Resgate

• Enfermagem de Saúde Pública

• Enfermagem do Trabalho

• Enfermagem Geriátrica

• Enfermagem Pediátrica

• Enfermagem Psiquiátrica

• Ensino e Pesquisa Acadêmica

• Gestão de Projetos em Saúde

• Pesquisa Clínica

• Realização de Diagnósticos de Exames