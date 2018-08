Conheça quem é a norte-pioneirense candidata a vice-governadora

Professora é casada com marceneiro

A Executiva Estadual do MDB no Paraná definiu domingo à noite que o deputado federal João Arruda será o candidato da sigla ao governo do Paraná e, surpreendentemente, lançou como vice uma desconhecida professora do Norte Pioneiro.

Eliana Cortez da Silva (fotos) nasceu em Ribeirão Claro há 40 anos,é casada com o marceneiro Evaldo, com o qual tem um casal de filhos, Larissa e Artur.



Cursou o ensino fundamental e médio na cidade de Ribeirão Claro, nas escolas locais, tendo se formado em Educação Física pela Faculdade FAEFIJA, na vizinha cidade de Jacarezinho.

Professora estadual de Educação Física, leciona atualmente nas escolas Dr. João da Rocha Chueiri e APAE, no município de Ribeirão Claro.

Vereadora eleita para o mandato compreendido entre 2017 a 2020, sendo a primeira mulher a exercer o cargo de presidente da Câmara de Ribeirão Claro.Conseguiu se eleger com 280 votos (3, 54% dos votos).

Presidente do diretório municipal do MDB.

Participou ativamente da APP, principalmente durante a greve dos professores estaduais, tendo sido líder do sindicato no município.

