Conheça hoje (sem compromisso) maior edifício do Norte Pioneiro (vídeo)

Nesta quinta-feira, dia nove, foi concretada a laje do piso do 17º andar do edifício Casa Reserva Residencial (fotos e vídeo). Veja pessoalmente um apartamento pronto, já para entrega.O funcionamento das visitas será das nove às 16 horas nesta sexta-feira, dia nove, na avenida Frei Guilherme, ao lado do Rotary Club, em Santo Antônio da Platina.

São 76 apartamentos de alto nível, 132,54 metros quadrados de área privativa e 219,23 m² de área total,três suítes, em terreno de 2.844 metros quadrados.

A iniciativa possibilitará a todos conhecerem a alta qualidade dos produtos aplicados e o fino padrão de acabamento feito pelos profissionais da Favoreto Construtora. Conheça com todos os detalhes e esmero na sua preparação, que resultaram em um produto final que comprovou que a parceria feita entre a Villani Imóveis e a Favoreto Construtora viabilizou o maior empreendimento imobiliário ao Norte Pioneiro, reunindo o conforto, a segurança e a qualidade de vida.

Segundo a Villani Imóveis, a localização privilegiada e a metragem do terreno possibilitaram a criação de um projeto extraordinário onde os futuros proprietários desfrutarão do conforto de um apartamento de acabamento de ótimo padrão com três suítes, três garagens e infraestrutura de lazer completa aliado à segurança proporcionada por um edifício residencial.

