Conselheiro Mairinck contrata estagiários para várias áreas

Do ensino médio, técnico e superior

A prefeitura de Conselheiro Mairinck, abriu Processo Seletivo para contratação de estagiários com vagas para estudantes do ensino médio, níveis técnico e superior (áreas da educação), Administração, Contábeis e Análises de Sistemas.

As inscrições iniciam-se no dia 27 e se estendem até dia 31 deste mês. Os interessados podem procurar a sede do Departamento Municipal de Educação, no horário das oito às dez horas e das 13 às 16 horas, tendo em mãos os documentos de RG ou CPF, para o preenchimento da ficha de inscrição.

As provas serão aplicadas no dia 16 de fevereiro, na Escola Municipal Cecilia Meireles. “Esse é o quarto PPS para contratação de estagiários que faremos nessa gestão, que além de dar oportunidade para os jovens e interessados, tem contribuído muito para o trabalho realizado pelo Município”, destacou o prefeito, Alex Sandro.

O edital do concurso com todas as principais informações está disponível aqui: http://www.conselheiromairinck.pr.gov.br/