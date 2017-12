Conselheiro Mairinck: PM prende dois homens com armas e munições

Eles estavam numa propriedade rural

Por volta das 11h35m deste domingo, dia 11, a Polícia Militar foi até a fazenda situada no bairro Ribeirão do Justo (Zé Guadera e Ademar Leme) onde homens armados estariam praticando caça, em Conselheiro Mairinck.

Três pessoas, ao perceberem a presença da viatura, se evadiram por uma plantação de soja,porém foram alcançadas e abordadas.



João Rosa de Freitas estava com uma espingarda calibre .36, um facão, uma faca, um rádio comunicador marca Cobra, oito munições calibre .36 intactas e uma munição .36 deflagrada.

Com Antônio Carlos Baena foi flagrada uma espingarda .32, munição do mesmo calibre intacta, um facão, um canivete e um rádio comunicador Motorola.

Com um pré-adolescente de 14 anos foi localizada apenas uma lanterna.

Ao serem indagados, disseram terem apenas reunidos os cachorros para irem embora e que um outro menor estava no matagal,embora não tenha sido visto pela PM.

Os adultos foram presos e tudo apreendido, incluindo os objetos, armas e o garoto e levados para a 37ª delegacia regional de Polícia Civil de Ibaiti.

As acusações são porte ilegal de arma de fogo, caça de espécimes da fauna, porte de arma branca (facas e facões) e corrupção ativa.