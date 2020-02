Conselheiro Mairinck recebe autorização para projeto Meu Campinho

A obra está orçada em R$ 280 mil

O prefeito de Conselheiro Mairinck, Alex Sandro Pereira, esteve no gabinete do deputado Cobra Estadual Cobra Repórter (PSD), nesta quarta-feira, dia 19, em Curitiba, para comemorar a autorização para a licitação de uma unidade do “Meu Campinho” em sua cidade.

Com tal autorização, a unidade será construída na Avenida Deputado José Afonso, no antigo Matadouro.

O Meu Campinho é um projeto muito solicitado pelos municípios, pois são uma opção de esporte e lazer para todas as idades. Ele é composto por campo com grama sintética, iluminação e alambrados, parquinho infantil e academia ao ar livre“

“Esse era um pedido do prefeito Alex Sandro Pereira e consegui junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano recursos para a realização dessa obra”, destacou Cobra Repórter.