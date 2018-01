Conselho de Segurança colabora na comunicação de crime à PM

De Ribeirão do Pinhal

O Conselho de Segurança Pública de Ribeirão do Pinhal disponibilizou um celular novo(smartphone) com número para contato direto com a Polícia Militar.

A partir de agora a população tem mais um canal de comunicação com a PM no município tanto via whatzapp quanto via ligações:o numero é 43 99920-3417.

O presidente da entidade, Diogo Marcelo de Souza, explicou que a doação é “apenas um instrumento a mais no atendimento e o 190 continua sendo utilizado normalmente”.