Nesta quarta-feira, dia 10, às 19h30m, o CNLB da Diocese de Jacarezinho abordará o tema

O atual contrato de concessão de pedágio das rodovias federais e estaduais do Paraná vencerão em novembro deste ano. Desde 2020, a Igreja Católica do Norte Pioneiro, por meio das Dioceses de Cornélio Procópio e Jacarezinho, juntamente com seus respectivos Conselhos Diocesanos de Leigos, vêm acompanhando as tratativas para a renovação.

No entanto, são muitas as irregularidades apontadas no atual modelo, inclusive, sendo alvo de ação judicial do Ministério Público Federal por graves atos de corrupção.

Atento aos interesses do bem comum, da dignidade da pessoa humana e do interesse público, o CNLB de Jacarezinho promoverá a live para que os fiéis fiquem informados do atual estágio das concessões.

A prioridade de Igreja Diocesana, bem como do CNLB Jacarezinho, é para que, por justiça à toda população paranaense, o novo modelo seja o de menor preço, com mais obras e no menor tempo possível.

No final de 2020, uma comitiva formada pelo Bispo de Cornélio Procópio, Dom Manoel Francisco, juntamente com o Padre Rosinei Toniette, representando o Dom Antônio Braz, Bispo de nossa Diocese, acompanhados do deputado Evandro Araújo e outras lideranças, estiveram no gabinete do governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior. Naquela oportunidade, foi verbalizada a reivindicação de todos os católicos norte-pioneirenses e, inclusive, entregue um abaixo-assinado com mais de 40 mil assinaturas de fiéis endossando a demanda.

O novo modelo de concessão das rodovias paranaenses pode impactar diretamente as vidas, diante desse contexto, é imprescindível que todos acompanhem, defendendo sempre o justo, legal e moral.

A live desta quarta-feira será conduzida pelo Gilberto Hito, presidente do CNLB Jacarezinho.

Participarão também Jéfoni Nogari, advogado em Santo Antônio da Platina que acompanha a mobilização, bem como o deputado estadual Evandro Araújo, que é vice-presidente da Frente Parlamentar sobre os Pedágios na Assembleia Legislativa. O parlamentar foi eleito pelo Ministério de Fé e Política da Renovação Carismática Católica do Paraná e acompanha, desde o início, as audiências para a renovação dos pedágios.