Previsão é que abastecimento normalize gradativamente até de noite

Devido a um conserto emergencial na rede de distribuição de água em Santo Antônio da Platina, pode haver desabastecimento e/ou redução de pressão na rede nesta quinta-feira (28).

Podem ser afetados os bairros: Vila Rennó I, Yasaki, Sindicato, Parque do Pavão, Jardim Santos Dumont, Vitória Régia, Residencial Morumbi e Vila Rica.

Equipes trabalham para consertar a rede. Os serviços iniciaram às 11h30 e devem ser concluídos até de tardezinha. A previsão é de que o abastecimento normalize, gradativamente, no período da noite.

O Paraná vive a maior estiagem das últimas décadas. Neste momento, é importante que todos colaborem, adotando hábitos de consumo racional da água. A orientação é para que seja priorizado o uso para alimentação e higiene pessoal. As limpezas mais pesadas, como lavagem de carros, calçadas e fachadas, devem ser adiadas até que a situação se normalize.

Os clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site : www.sanepar.com.br