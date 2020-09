Segurança pública de qualidade

Nesta segunda-feira, dia primeiro, a “Operação Cambará Segura” foi realizada. O trabalho foi registrado na parte da tarde, das 14h às 16h30m.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, houve patrulha preventiva na área central do município, bem como nos demais bairros.