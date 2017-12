Continua em UTI mulher de Cambará que caminhão atropelou

Fatalidade provoca comoção em redes sociais

É estável o estado de saúde da comerciária Solange Santana (fotos), de 35 anos. Ela sofreu um acidente grave em torno das 13 horas desta quarta-feira, dia 13, quando conduzia a motocicleta Honda Biz (placa AYT 1875/Cambará) e foi atropelada por um caminhão de Assis (SP) na esquina das ruas Barão do Cerro Azul com Antônio Michelato na quarta-feira, dia 14, em Cambará.

O motorista permaneceu no local aguardando as autoridades e o atendimento e apresentou os documentos pessoais e do veículo, estando em dia com suas obrigações tributárias e profissionais.

Ainda não há causa definida sobre o acidente.

O rodado do caminhão passou por cima da moto e da vítima, fraturando ossos. Levada para o Pronto Socorro para o primeiro atendimento, foi encaminhada em seguida à Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Jacarezinho, onde se submeteu a cirurgia na perna esquerda, tendo sido fixado um suporte exterior (“gaiola”), segundo detalhou ao npdiario o repórter Claubinho Souza, da Banda B.

A fatalidade provocou apreensão em redes sociais, com diversos posts lamentando o fato e pedindo orações.

Não houve hemorragia.Não há previsão de alta. A mulher trabalha numa padaria local.

Mais detalhes a qualquer momento.