Continua Super Bananalama da Pro Tork

Competição acontece em Corupá (SC)

A cidade de Corupá, a 70 quilômetros de Joinville (SC), e toda a região estão recebendo visitantes de todos os cantos do Brasil e também de outros países para o Super Bananalama 2019 – oferecimento Pro Tork. A expectativa é ter mais de 4.500 participantes – o maior número já registrado em todos os anos do evento – e cerca de 50 mil pessoas até domingo, dia 7.

A abertura dos portões do Seminário Sagrado Coração de Jesus, local da 13ª edição do “Maior e melhor encontro de trilheiros do mundo”, já homologado pelo livro dos recordes, foi quinta-feira. O público pode assistir às apresentações de manobras radicais e também aos shows musicais.

Para sábado, 6, a programação será repleta de atividades, que começam a partir das 11h30m. O Bananalama Expo, área de exposição e vendas de produtos, serviços, entretenimento e alimentação, conta com mais de 30 estandes e uma grande infraestrutura serão destinadas para empresas e marcas do segmento, além de outras parceiras do evento. Já a Arena Radical Erbs Baterias receberá o Pro Tork Road Show, com as equipes quipe Alto Giro, Cachorrão, Luquinha, Phyra, Joaninha, Brenda e Starboys. Entre os destaques musicais estão as duplas Cesar Menotti & Fabiano; Teo & Edu, além dos grupos Dazaranha e AC/DC & Guns Cover.

No domingo, é dia da galera encarar a megatrilha de cerca de 60 quilômetros no meio dos bananais, a partir das 9h. Serão dois percursos diferentes: um para as motos e outro para quadriciclos e UTVs. Para encerrar o evento, às 17h, acontecerá o cobiçado sorteio de dez motos Honda CRF 250F e uma caminhonete Chevrolet Montana 0Km, sendo que um único ganhador levará o carro com uma moto na caçamba e recheado de equipamentos off-road. Serão mais R$ 200 mil em prêmios.

Ainda dá tempo para se inscrever

Quem não fez a inscrição antecipada, pode garantir a participação na trilha do domingo no site bananalama.com.br e também na tenda de inscrições, montada no parque do evento. O valor é R$ 150 e inclui também entrada gratuita em todos os dias do evento; descontos para os ingressos dos shows (apenas para quem comprar pelo site); café da manhã, almoço e lanche no neutro; uma diária de estacionamento; possibilidade de adicionar almoço extra para acompanhantes na área exclusiva para os trilheiros e direito a concorrer a cinco motos CRF 250F 0Km.

Saiba mais sobre o Bananalama: “Maior e melhor encontro de trilheiros do mundo”, o Bananalama começou em 2004. Realizado pelo Clube de Trilheiros Bananalama de Corupá (SC), cidade a 210 quilômetros de Florianópolis, capital brasileira da banana, o evento está na 13ª edição e reúne milhares de apaixonados pelo off-road de todo o Brasil e também da América do Sul. São quatro dias repletos de atrações como sorteio de veículos, supertrilha, apresentações de manobras radicais, shows musicais, arena de exposições e muito mais. Em 2010 e 2013, o Bananalama entrou para o livro dos recordes como o maior encontro de trilheiros do mundo. Mais de quatro mil participantes de motos, além de centenas de quadriciclos e UTVs garantiram este feito. O objetivo do encontro é manter vivo o espírito esportivo, com responsabilidade ambiental e social, além de divulgar e movimentar o turismo do município de Corupá e do Estado de Santa Catarina.

Ingressos acesso ao parque do evento

Quinta (4/7) e domingo (7/7) – Entrada gratuita

Sexta (5/7) e sábado (6/7) – R$ 5 por dia

Ingressos para os shows musicais

Quinta (4/7) e domingo (7/7) – Entrada gratuita

Sexta (5/7) e sábado (6/7)

Ingressos disponíveis em

https://www.loopticket.com.br/super-bananalama-2019.html

Inscrições para a trilha

Até domingo 7/7, às 9h – R$ 150

Pelo site bananalama.com.br e também no local do evento

Programação completa

4/7 – Quinta-feira

18h – Abertura dos portões

20h às 22h – Shows radicais Pro Tork

22h30 – Abertura dos shows musicais e tenda eletrônica

5/7 – Sexta-feira

11h30 – Abertura dos portões

18h às 23h – Inscrições e validação das inscrições antecipadas

14h às 19h – Bananalama Expo

19h30 às 22h – Shows radicais Pro Tork

22h30 – Abertura da Arena Musical

6/7 – Sábado

11h30 – Abertura dos portões

15h às 23h – Inscrições e validação das inscrições antecipadas

14h às 19h – Bananalama Expo

19h às 22h – Shows radicais Pro Tork

22h30 – Abertura da Arena Musical

7/7 – Domingo

6h – Abertura dos portões e início das inscrições

9h – Largada Quadriciclos e UTVs

9h30 – Largada Motos

10h às 15h – Apresentações musicais

10h às 17h – Shows radicais Pro Tork

13h – Início da chegada dos trilheiros

17h – Sorteio 10 motos e 1 caminhonete 0Km

18h30 – Show musical

20h30 – Encerramento