Continuam incêndios em vegetações em Santo Antônio da Platina

Muito trabalho para o corpo de bombeiros

O corpo de bombeiros tem atuado de quatro a seis vezes por dia para acabar com incêndios em diversos locais de Santo Antônio da Platina.

A questão é preocupante e se reveste de ainda mais gravidade porque se outros tipos de ocorrências acontecem, as equipes têm que se desdobrar, o que nem sempre é possível.

Nesta quinta-feira, dia 12, houve incêndios nas proximidades do Hospital Regional do Norte Pioneiro e do Hospital Nossa Senhora da Saúde, Aparecidinho 2, Morro do Bim, entre outros.