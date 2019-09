Continuam Jogos Escolares em Santo Antônio da Platina

Terminam amanhã

Iniciou na quinta-feira, dia 5, a primeira etapa regional do Bom de Bola, competição realizada na modalidade de futebol, nas categorias 12 a 14 e 15 a 17 anos, que faz parte dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS). Até o próximo domingo 14 cidades vão definir as equipes que classificam para a próxima fase. A segunda etapa regional acontece entre os dias 12 e 15 de setembro em mais 17 municípios.

Os campeões em cada naipe e categoria vão garantir as vagas para a fase macrorregional que acontece entre 3 e 6 de outubro em oito cidades. Já a fase final do Bom de Bola será entre os dias 25 e 30 de outubro. A competição terá nas duas etapas regionais 18.577 participantes de 395 municípios.

Nesta primeira etapa serão sedes as cidades de Pinhais, Engenheiro Beltrão, Rio Bonito do Iguaçu, Japurá, Dois Vizinhos, Goioerê, Irati, Jardim Alegre, Santo Antônio da Platina, Guaraci, Loanda, Pontal do Paraná, Icaraíma e Santana do Itararé.

A primeira rodada dos 66º Jogos Escolares do Paraná, “Bom de Bola”, fase regional de Santo Antônio da Platina foi de poucos gols e muitos empates, especialmente nas categorias menores. Só no período da manhã houve quatro empates e cinco jogos com resultado mínimo.

A maior goleada foi na partida entre o Colégio Estadual Maria de Souza, de Barra do Jacaré e Colégio Luiz Setti de Jacarezinho, no Masculino A, com o placar de 4 a 0 para a equipe de Jacarezinho. cidade e no Campo da Água Branca, na zona Rural de Santo Antônio da Platina estão recebendo muitos elogios das condições dos gramados e atraindo um bom público.

O Bom de Bola é organizado pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, Núcleos Regionais de Educação (NREs) e Polos Regionais do Esporte, com o apoio da Prefeitura de Santo Antônio da Platina e do Instituto Bom de Bola.