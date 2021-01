A Secretaria Municipal de Educação de Ibaiti informa aos pais de alunos que completarão 4 anos de idade até 31 de março de 2021, que procurarem a escola mais próxima de sua residência para efetuarem a matrícula.

As matrículas para o Pré I e Pré II tiveram início no dia primeiro de dezembro e devem permanecer até este início de janeiro.

REMATRÍCULAS – Os pais de alunos com matrícula efetiva em 2020, devem efetuar a rematrícula, procurando as escolas, munidos dos documentos: Fatura da Copel e a Declaração de Vacina, adquirida nos postos de saúde.

Para as matrículas novas, os documentos necessários são: Certidão de nascimento do aluno, RG e CPF dos pais, Fatura da Copel, Declaração de Vacina e se forem beneficiários do Bolsa Família, levar a folha resumo do Cadastro Único.

Em caso de dúvidas procure a escola mais próxima de sua casa ou a Secretaria Municipal de Educação de Ibaiti pelo telefone (43) 3546-2715.