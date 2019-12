Controlada tentativa de fuga na cadeia de Ribeirão do Pinhal

Intenção era pular solário nesta manhã

A Polícia Civil frustrou uma tentativa de escapada da cadeia pública de Ribeirão do Pinhal em torno de 10h30m desta sexta-feira, dia 27. Os detentos estavam com uma serra e já tinham cortado parcialmente algumas grades e se preparavam para saltar o solário e ganhar as ruas. Usariam uma Teresa (foto principal), que é uma espécie de corda-escada feita com lençóis.

A carceragem tem cinco celas e abriga 54 presos, sendo construída para abrigar 30.

A delegada Caroline dos Santos Fernandes é quem está responsável por fazer flagrantes como plantonista neste final de ano. Ela reside em Jacarezinho.

Estes círculos são onde tinham cortado e agora já soldados

O caso poderia ser ainda pior. É que foi realizada ontem à tarde operação de revista, e a Polícia Militar fez a vigilância e contenção dos custodiados, sendo o local revistado pelos agentes do DEPEN(Departamento Penitenciário).

▶Foram obtidos os seguintes resultados (foto) :

➡ 8 Celulares apreendidos localizado na carceragem.

➡ Vários carregadores de celular apreendidos.

➡ 3 colheres de metal

➡ Barras de ferro, fios diversos

▶ 10 gramas de maconha divididas em várias porções.

➡ 1 vaso com pé de maconha.

As queixas na região se avolumam. Em Pinhal, não há agente de cadeia, um está de atestado de 60 dias e outro de atestado de 15 dias.

Alguns investigadores do Norte Pioneiro estão em desvio de função, investigadores de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti e outras cidades onde existem cadeias plenas não cuidam de presos e tais investigadores fazem a mesma função, entre outros problemas.