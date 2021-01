Eles exigiam transferências e melhores condições na carceragem

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e viaturas do Setor de Operações Especiais (SOE), do Depen (Departamento Penitenciário) acabaram com a rebelião iniciada à tarde de domingo, dia três e que só terminou (com a recontagem dos presos) na madrugada desta segunda-feira, dia quatro, na cadeia de Andirá.

A reportagem apurou que a juíza da Vara Criminal, Vanessa Villela de Biassio, não foi ao local, conforme exigências dos amotinados, que pleiteavam melhores condições prisionais e transferências.

Após invadirem a cozinha, se armaram de martelos e outros objetos contudentes. Eles tomaram como reféns tidos como de menor periculosidade (como é frequente nesse tipo de ação criminal) e , depois de quatro cinco horas, atiraram em dois deles.

Um está internado em hospital andiraense e outro no Evangélico de Londrina, com risco de morte.

Nenhum policial se feriu.

Mais detalhes ao longo desta segunda-feira.