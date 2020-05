Convenção aumenta salário dos trabalhadores rurais de Santo Antônio

Valorização do trabalhador

Nesta quinta-feira, dia 28, ocorreu uma convenção coletiva do Trabalho em Santo Antônio da Platina que estabeleceu o salário dos trabalhadores rurais para R$ 1.175,00, acima do salário-mínimo federal, que é de R$ 1.145,00.

De acordo com as informações, diversas autoridades estiveram presentes, como José Simione (Presidente do Sindicato dos Trabalhadores), José Afonso Junior (Presidente do Sindicato Patronal Rural), Dionísio Garcia, Claudinei Paula Coelho, Luiz Nunes, Harley Machado, além de outros Diretores e advogados dos Sindicatos.

O novo valor vale, somente, para os trabalhadores da cidade.Pessoas da mesma profissão das cidades da região não serão contempladas, a não ser que aconteça o reajuste também.

“Essa decisão foi muito importante tendo em vista que beneficia e mantém o emprego de mais de mil funcionários que trabalham na área rural do município”, salientou o presidente do Sindicato Rural, José Afonso Junior.