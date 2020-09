Convenção oficializa candidaturas de Professor Zezão e Chico da Aramon

Evento foi ontem à noite na câmara de Santo Antônio da Platina

A chapa majoritária e os postulantes à vereança participaram na noite desta quinta-feira, dia 11, da convenção que efetivou a dupla Professor Zezão Coelho (Podemos) e Chico da Aramon(PMN) para reeleição de prefeito e vice de Santo Antônio da Platina. O evento foi na sede do Legislativo.

A vereadora Míriam não será candidata a reeleição, mas esteve presente a apoia o grupo,

Do PMN são candidatos Alessandro do Salão, Diego Abdala Fran da Cl Tur, Peninha Júnior, Zé do Milho, Josélia da UPE, Marcelino da Máquina, Márcio Jacaré, Rafael Flausino e Roseli.

PODEMOS Adriana Lemes, Ariele, Dulci Bachio, Eduardo Ferreira, Professor Jé, João da Copel, José Esperança, Leandro Santos, Professor Gilmar, Guara Fogaça, Tiro, Balalau e Sirlanei.

São 23 candidatos a vereador.