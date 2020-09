Convenções confirmam chapa mista entre PT e PSOL

Valter do PT e Jânderson Rodrigues são os nomes escolhidos para as eleições

Valter Pereira, mais conhecido como Valter do PT, e Jânderson Rodrigues, presidente do PSOL local, já se apresentavam publicamente como pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito de Santo Antônio da Platina. A confirmação da chapa mista entre as siglas foi concretizada no domingo, dia 13, data em que se realizou a convenção de ambos os partidos.

Os pré-candidatos estão em processo de desenvolvimento de seu plano de governo cujo principal objetivo é devolver a Santo Antônio da Platina uma forte representação política, perdida ao longo dos anos. Com isso, esperam fazer com que o município se torne a locomotiva do desenvolvimento regional, trazendo de volta investimentos e progresso.

Como única chapa totalmente alinhada ao campo progressista, outro ponto que os levou a se posicionarem no pleito, é a gestão participativa e democrática, para ouvir e atender aos anseios da comunidade platinense.

Perfil dos pré-candidatos

Valter Pereira

Com extensa trajetória política, iniciada no movimento estudantil e na militância operária, Valter Pereira, é o nome que traz experiência para o pleito platinense. Nos quase 30 anos de atuação no serviço público ele acumulou conhecimento adquirido nas esferas municipal, estadual e federal. Tanto nos poderes legislativo (assessor legislativo) quanto executivo (Diretor da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Secretário Municipal em Pitanga).

Suas conquistas incluem a criação de programas de nível estadual como a Feira da Lua além do intermédio de obras essenciais para Santo Antônio da Platina (construção e reformas de postos de saúde, construção de supercreches, asfalto, agência do INSS entre outros) por meio de seu trabalho de assessoria a deputados.

Jânderson Rodrigues

Original do bairro Beira Rio, zona rural platinense, Jânderson escreveu uma história de busca constante por superação e muito trabalho para atingir seus objetivos. Seu espírito empreendedor o levou a abrir empresas no comércio, no ramo de refeições, vidro e fabricação de móveis.

A defesa dos direitos da maioria levaram Jânderson ao envolvimento com a política com início nos tempos de grêmio escolar. Em 2007 ele foi um dos fundadores do PSOL de Santo Antônio da Platina, partido que presidente atualmente. Em seu tempo livre cozinha voluntariamente em ações de caridade da paróquia São Judas Tadeu no bairro Aparecidinho. Jânderson acredita que Santo Antônio da Platina pode ser um município com mais oportunidades para todos e que o espírito solidário deve inspirar os gestores no caminho até essa conquista.