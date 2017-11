Convênio intermediado por Lupion garante manilhas para acabar com erosão

Convênio assinado hoje de manhã

O deputado estadual Pedro Lupion (Democratas), intermediou junto ao governo do Estado, a aquisição de mil manilhas para a prefeitura de Jacarezinho. O material faz parte de um projeto que visa fechar e acabar com uma erosão antiga que vem causando transtornos na vida dos moradores do bairro Aeroporto.

O prefeito de Jacarezinho, Sérgio Emydio Faria, acompanhado do secretário municipal de Gabinete, Américo Alves Pereira, assinou convênio na manhã de segunda-feira, 27, no Instituto das Águas diretamente com o presidente do órgão, Iran de Rezende (foto) .As manilhas serão enviadas até a cidade de Ibiporã, onde serão retiradas pela prefeitura de Jacarezinho.

Segundo Dr. Sérgio, a chegada das manilhas representa o início das obras. O projeto de correção do solo naquele bairro foi elaborado pelo Instituto das Águas em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Jacarezinho, e é bem amplo, porque será executado em várias etapas. Uma delas, inclusive, terá a colaboração da Concessionária Econorte, que administra o trecho da BR-153, na região.

A maior parte do nosso solo é arenoso, fato que favorece a formação de erosões. Há várias na cidade e precisam ser contidas”

A empresa deve cuidar para que os trabalhos preservem a malha viária, já que o bairro fica nas proximidades da rodovia.

A execução do projeto será iniciada em janeiro.

“Essa é uma obra que precisa ser feita. A erosão é antiga e com tendências a aumentar. Graças ao nosso deputado Pedro Lupion temos o projeto pronto e parte do material para início das obras”, afirmou.

O secretário de Gabinete disse que Jacarezinho tem um problema sério com erosões. “A maior parte do nosso solo é arenoso, fato que favorece a formação de erosões. Há várias na cidade e precisam ser contidas”, comentou.