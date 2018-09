Coordenador explica cancelamento de agenda do MDB no Norte Pioneiro

João Arruda viria para Jacarezinho no domingo

O coordenador-geral da campanha eleitoral de João Arruda(MDB) ao governo, Moacyr Fadel (foto) telefonou ao npdiario, na tarde desta segunda-feira, dia três, para explicar o cancelamento da agenda do candidato no Norte Pioneiro( que deveria ser realizada no domingo, dia dois, em Jacarezinho, e que não foi comunicada).

Fadel admitiu que houve alguns contratempos pontuais e normais em início de campanha, e que não serão mais repetidos.

Também anunciou mudanças.

A partir de agora, quem coordena toda as tarefas e responsabilidades da coligação MDB/PDT/Solidariedade e PC do B no Norte Pioneiro são os prefeitos de Cambará, Haggi Neto(MDB),de Ibaiti, Antonelly Carvalho(MDB) e de Tomazina, Flávio Zanrosso(PSD).