A Copa Oeste Pro Tork de Velocross realizou uma prova promocional neste domingo, dia 7, na cidade de Toledo, com o objetivo de reunir os pilotos para a entrega dos troféus da temporada 2020. O evento adotou um rígido protocolo de segurança diante da pandemia do novo coronavírus.

Entre os destaques do ano passado, está Sandro “Tatu” Alexandre (foto), que faturou os títulos das categorias VX4 Nacional, VX4 Especial, VX3 Nacional e VX3 Especial. Tatu aproveitou para alinhar no gate e ainda celebrou duas vitórias, na VX4 Nacional e na VX3 Nacional.

O Campeonato tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. Informações sobre a edição 2021 devem ser divulgadas em breve no site eventos.sportbay.com.br no qual os participantes poderão fazer suas inscrições antecipadas.