Copa Unopar/MM de Futsal define campeão nesta quinta-feira

Grande final do maior campeonato já realizado em Wenceslau Braz

Maior número de atletas profissionais, maior média de público, maior arrecadação com patrocínio por parte das equipes e maior premiação dada aos vencedores. Não é difícil chegar a conclusão que a Copa MM/Unopar de Futsal é a maior competição esportiva da história de Wenceslau Braz. E este campeonato de tantas marcas positivas conhece na noite desta quinta-feira (08) o grande campeão.

Após uma primeira fase de grandes jogos e duas semifinais de tirar o fôlego, Turismo São José / Farmácia Cristo Rei (de Wenceslau Braz) e Marra Futsal (de Joaquim Távora) são os finalistas de uma competição que desponta como uma das maiores do futsal no interior do Paraná.

Com oito equipes divididas em dois grupos, a Copa MM/Unopar contou com quatro times de Wenceslau Braz, dois times de Siqueira Campos (Barril e FG Sistemas), um time de Santo Antônio da Platina (Perfil, que foi o campeão em 2017) e um de Joaquim Távora (Marra Futsal).

Os dois primeiros de cada grupo se classificaram às semifinais em cruzamento olímpico (primeiro de uma chave contra o segundo de outra), durante esta semana. Nesta quinta-feira acontece a grande final.

A organização orienta que os ingressos sejam comprados antecipadamente, uma vez que a procura é grande e há chance de não haver possibilidade da compra na hora da final.

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), comemora a realização de mais um grande evento esportivo. “Temos nos tornado referência regional no esporte, seja pelas competições de alto nível, seja pelas nossas escolinhas e projetos sociais. Entendemos o esporte como um meio de lazer importantíssimo, mas também como uma importante forma de inclusão social”.

ATLETAS PROFISSIONAIS – O nível técnico da competição foi dos mais elevados. Isso graças a participação de um grande número de atletas profissionais, alguns muito conhecidos do grande público.

São os casos do goleiro Di Fanti, do Pato Futsal, do fixo Issamu, do Cascavel, do ala Rubinho, do ADC Intelli, do ala Marcos Roberto, do Cascavel, do pivô Clade, do Irati, do ala Fussa, do Irati, do ala Henrique, do Corinthians, do ala Jhonathan, do São José dos Pinhais, do fixo Paulinho, do São José, do pivô Cesinha, do São José, do fixo Japa, do Mogi das Cruzes, do ala Rodriguinho, do Tubarão, do fixo Hugo, do Mogi das Cruzes, do ala/pivô Mortadela, do Telêmaco Borba, do ala Eder, do Guarapuava, do ala David, que atua no Catar, do goleiro Rafael, do Keima, entre tantos outros que trouxeram a Wenceslau Braz um nível técnico até então inédito para o município.

PATROCÍNIOS – Os atletas são bem pagos para disputarem a Copa MM/Unopar de Futsal. Para isso as equipes contam com um grande número de patrocinadores que têm feito altos investimentos.

Para se ter uma ideia, as quatro equipes de Wenceslau Braz conseguiram juntas mais de R$ 60 mil em patrocínios junto ao comércio local, o que proporcionou a montagem de elencos estrelados.

RIVALIDADE DAS TORCIDAS – Outra grande atração da competição foi a animação entre as torcidas. Além de toda festa que tradicionalmente a torcida do Barril faz, destaque para a disputa fora de quadra entre Master e Império.

Na primeira semifinal a torcida do Master compareceu em peso para torcer contra o Império, tradicional rival da cidade. No dia seguinte a torcida do Império deu o troco e também compareceu em peso para torcer contra o Master. O detalhe é que os dois times foram eliminados, mas os torcedores, se não puderam comemorar a vitórias de seus times, ao menos festejaram a eliminação do maior rival.