Destinou R$ 511 milhões ao longo de 2020 no segmento de geração e transmissão

A Copel investiu R$ 511 milhões ao longo de 2020 no segmento de geração e transmissão de energia. Os recursos foram aplicados em obras de novas usinas, linhas de transmissão e subestações de energia e, também, em ampliações, reforços e modernização de instalações já existentes

“Tivemos um ano marcado por conquistas importantes. Mesmo em meio à pandemia, conseguimos dar continuidade aos projetos. Tomamos todos os cuidados necessários e mantivemos os cronogramas de execução dessas obras que são essenciais para o País”, afirma o diretor de Geração e Transmissão da Copel, Moacir Carlos Bertol.

Uma fatia expressiva desses investimentos, cerca de R$ 130 milhões, foi destinada às obras de implantação da linha de transmissão que vai conectar as subestações Curitiba Leste (PR) e Blumenau (SC), reforçando o sistema elétrico da região Sul do Brasil. A linha terá 144 quilômetros de extensão e vai operar em 525 mil volts (kV). A implantação envolveu a montagem de 279 estruturas metálicas para sustentação de 1.728 quilômetros de cabos elétricos e deve ser finalizada no início de 2021

Mesmo em meio à pandemia, conseguimos dar continuidade aos projetos, tomamos todos os cuidados necessários e mantivemos os cronogramas de execução dessas obras que são essenciais para o País”

Outro projeto que avançou em 2020 é a recapacitação da linha de transmissão que conecta Londrina e Ibiporã, em 230 kV. A obra vai tornar a rede mais confiável e robusta na região Norte do Paraná, o que na prática significa conforto para a população e infraestrutura para o desenvolvimento do Estado.

PARCERIAS – Em 2020 a Copel também obteve êxito em suas parcerias. Um dos destaques é a conclusão das obras da empresa Mata de Santa Genebra Transmissão – constituída por Copel GT (50,1%) e Furnas (49,9%) – que englobam cerca de 880 quilômetros de linhas de transmissão operando em 500 kV nos Estados de São Paulo e no Paraná, além da nova subestação Fernão Dias (SP) e das ampliações das subestações Bateias (PR), Itatiba, Araraquara 2 e Santa Bárbara d’Oeste (SP).

GERAÇÃO – No segmento de geração de energia, a maior parte dos investimentos de 2020, cerca de R$ 93 milhões, foi direcionada à instalação da Pequena Central Hidrelétrica Bela Vista (29,81 MW), que já entrou na reta final. Além da usina, o projeto inclui a construção de uma subestação elevadora e uma linha de distribuição de alta-tensão que fará a conexão com a subestação Dois Vizinhos e permitirá o escoamento da energia a ser gerada a partir de 2021 para o Sistema Interligado Nacional.

Também está em construção uma ponte sobre o Rio Chopim, como contrapartida para a comunidade do entorno, compondo uma ligação rodoviária entre os municípios de Verê e São João, no Sudoeste do Estado.

Outra Usina que recebeu um montante expressivo em 2020, R$ 36 milhões, foi a Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia). Em setembro, foi concluída a modernização da terceira unidade geradora de energia da usina e, em outubro, a quarta e última unidade parou de produzir energia para também passar por uma renovação total.