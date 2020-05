Copel lança campanha para auxiliar no combate a pandemia

Fatura Solidária não terá custo para clientes

Clientes da Copel podem contribuir para aumentar o valor de R$ 5 milhões doados pela empresa para a compra de testes e máscaras destinados ao combate do novo coronavírus, no Paraná.

A campanha Fatura Solidária, lançada neste final de semana doará R$ 2 a cada nova opção pela fatura digital, e R$ 3 por cada cadastro de conta em débito automático. A doação é feita pela Copel, sem custo algum para os clientes.

O valor inicialmente doado pela Copel servirá para a aquisição de 200 mil kits para testes PCR e pelo menos 1,2 milhão de máscaras triplas, usadas nos hospitais. Estes materiais serão entregues a partir de junho, e os valores que resultarem da nova campanha se somarão mês a mês à doação inicial.

A distribuição dos materiais doados será orientada pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual da Saúde. A distribuição dos testes de detecção do novo coronavírus será operacionalizada pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), e atenderá toda a população, incluindo profissionais da saúde.

Já a entrega das máscaras, destinadas a profissionais da saúde, ficará a cargo da Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar).

COMO AJUDAR – A adesão à fatura digital pode ser feita através da agência virtual, no site www.copel.com, ou pelo aplicativo da Copel, disponível gratuitamente nos ambientes Google Play e App Store.

O cadastro de débito automático também está disponível, para correntistas dos principais bancos, nestes dois canais. No Banco do Brasil, é preciso informar o número do convênio: 13896. É sempre importante confirmar com o banco se a adesão foi concretizada e acompanhar os débitos mensalmente.

Clientes da Copel Telecom também participam da campanha, ao cadastrar sua fatura de internet em débito automático. Isso pode ser feito na área do cliente, no site www.copeltelecom.com, ou pelo telefone 0800 41 41 81.

SUSTENTABILIDADE – O presidente da Copel, Daniel Slaviero, destaca que a doação feita pela Copel foi uma parcela de contribuição para a população e os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus.

Com a campanha Fatura Solidária, queremos convidar nossos clientes a fomentar ainda mais nossa contribuição para esta causa tão importante”

Desde o início da pandemia, a Copel vem atuando em regime de contingência para garantir a manutenção das operações de seus serviços, essenciais para todos os outros setores da sociedade.

Signatária do Pacto Global da ONU e do movimento paranaense que trabalha pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), a empresa também incentiva ações voluntárias, que já confeccionaram mais de 5 mil máscaras de tecido, doadas à comunidade.