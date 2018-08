Copel recebe o Prêmio Viva Voluntário 2018

Projeto premiado integra ações de voluntariado

O presidente da Copel, Jonel Nazareno Iurk, recebeu nesta terça-feira, 28 do presidente da República, Michel Temer, o Prêmio Viva Voluntário 2018, reconhecimento do governo federal às ações de entidades e cidadãos em prol do voluntariado em todo o Brasil (fotos).

A premiação acontece no Dia Nacional do Voluntário, em Brasília, e a Copel foi contemplada na categoria Setor Público, com o projeto Parceria com Instituições Sociais Através da Chamada Pública Permanente.

O projeto premiado faz parte das ações de voluntariado da Companhia desenvolvidas por meio do programa corporativo EletriCidadania, que permite aos empregados destinarem até quatro horas de trabalho mensal a ações voluntárias. Com a iniciativa da chamada pública, a Copel abriu um canal permanente de inscrições para instituições interessadas em integrar a rede de voluntários da Copel, para que funcionários possam atuar em atividades nessas organizações.

Uma solenidade como essa vem reconhecer um trabalho de muitos anos, realizado por funcionários que se dedicam a contribuir para um mundo melhor, que compartilham seu conhecimento para que outras pessoas possam crescer”

Para o presidente da Copel, o reconhecimento é uma resposta à efetividade do trabalho da Copel em prol da sustentabilidade, uma vez que a empresa está alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. “Uma solenidade como essa vem reconhecer um trabalho de muitos anos, realizado por funcionários que se dedicam a contribuir para um mundo melhor, que compartilham seu conhecimento para que outras pessoas possam crescer. O prêmio é muito importante, porque nos incentiva a continuar esse trabalho de doação”, disse o presidente durante a cerimônia.



VÁRIAS AÇÕES – A premiação contou com a participação das diretorias da Copel e da Coordenação de Meio Ambiente e Responsabilidade Social, que engloba o programa de voluntariado. A coordenadora do EletriCidadania, Adriana de Campos Souza, explica que são várias as ações fomentadas por meio do programa de voluntariado: “As instituições que recebem nosso apoio atendem um público diversificado, que inclui crianças, pacientes com câncer e idosos”, comenta.

Em 2017, foram atendidas 25 instituições sociais, em 94 ações corporativas de voluntariado, além de 44 participações nos chamados Espaços de Exposição – locais na Copel onde as instituições podem divulgar seu trabalho ou vender produtos. Já são mais de 9 mil pessoas beneficiadas pelos trabalhos dos voluntários.



VIVA VOLUNTÁRIO – O comitê de avaliação do Prêmio Nacional de Voluntariado – Viva Voluntário 2018 – avaliou 300 iniciativas de voluntariado e atribuiu a cada uma delas pontuações de acordo com critérios como sustentabilidade, inovação, frequência da atividade voluntária, quantidade de público atingido pela iniciativa, potencial de replicação, contribuição para o alcance das metas dos ODS. A premiação reconhece iniciativas em quatro categorias: organizações da sociedade civil, setor público, empresas e líderes voluntários.