Cornélio e S. Amélia envergonham esporte; platinenses podem se beneficiar

O futsal feminino de Santo Antônio da Platina pode ainda sonhar com a disputa do título de campeão dos Jogos Abertos do Paraná – fase regional de Assaí. O vergonhoso jogo entre Cornélio Procópio (foto principal) e Santa Amélia pode ter final desastrosa para as duas equipes, que fizeram o pior jogo dos JAPS. Com “medo” de enfrentar a equipe de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Santa Amélia protagonizaram uma partida constrangedora: ninguém queria se classificar em primeiro lugar no grupo para não enfrentar a equipe de Bandeirantes.

Com isso, as duas equipes começaram a marcar gols contra, para perder o jogo. Houve um momento na partida em que Cornélio Procópio atacava seu próprio gol e Santa Amélia defendia o gol adversário. A partida terminou empatada em 3 X 3, com três gols contra da equipe procopense e um contra da equipe de Santa Amélia. Com isso, a decisão foi para os pênaltis. Nas cinco cobranças iniciais, todas as jogadoras chutaram a bola para fora do gol.

No mata-mata, o fato se repetiu e ninguém quis marcar gol, chutando para fora das traves. Até que o árbitro da partida apontou para o relógio, informando que a partida deveria ter um fim. Assim, o técnico da equipe de Santa Amélia pediu para a jogadora chutar no gol, ela atendeu, a goleira de Cornélio Procópio saiu do gol e a bola entrou. Vitória de Santa Amélia, que poderá enfrentar Bandeirantes na semifinal, enquanto Cornélio Procópio poderá enfrentar Jacarezinho.

Poderá, pois alguns técnicos apresentaram denúncia no Tribunal Especial de Justiça Desportiva dos JAPS, que está apurando e julgará o comportamento das atletas das duas equipes.

Nesta sexta-feira, às 19 horas, acontece Sessão de Instrução e Julgamento da denúncia. Caso sejam condenadas, Cornélio Procópio e Santa Amélia podem ser desclassificadas. Nesse caso, os terceiros colocados dos grupos A e B poderão ser reconvocados para disputar a semifinal.

Neste caso, Santo Antônio da Platina e Santa Mariana não estariam fora da competição e podem sonhar com a disputa da final dos JAPS, em Assaí.

Em Cornélio Procópio, a revolta de esportistas também atingiu grandes proporções. O prefeito Amin José Hannouche autorizou a realização de uma audiência interna na Fundação de Esportes de Cornélio Procópio (Fecop) para apurar as responsabilidades.

Na sessão ordinária da Câmara Municipal, vereadores de Cornélio Procópio também comentaram o assunto e pediram que sejam tomadas providências.

Enquanto isso, Santo Antônio da Platina deve se preparar para, caso haja punição às duas equipes, retornar à competição e disputar o título no futsal feminino dos Jogos Abertos do Paraná – fase regional de Assaí.

