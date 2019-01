Cornélio, Jacarezinho e Santo Antônio têm os maiores PIBs da região

Os mais desenvolvidos do Norte Pioneiro

Cornélio Procópio (foto acima), que tem 47.847 habitantes conforme estatística atualizada do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente a 2018, é o melhor ranqueado na recente divulgação dos resultados do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios brasileiros compreendendo o panorama entre os anos de 2002 e 2016.

Conforme os dados, ocupando no Estado a 41ª colocação, com R$ 1.408.089.08, Cornélio se destaca.A revelação dos dados se deu através do IBGE que contou com a parceria de Órgãos Estaduais de Estatística, as Secretarias Estaduais de Governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Em segundo lugar está Jacarezinho na 54ª posição; em seguida aparece Santo Antônio da Platina, na 62ª posição, em se tratando de PIB a preços correntes, ou seja, o PIB representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços produzidos numa determinada região, durante certo período, sendo que, no que diz à oferta, o valor do PIB é calculado a partir do valor gerado em cada uma das empresas que ‘operam’ na economia. Seria, por exemplo, o caso de uma produção de pacote de biscoito, um pão francês até uma casa, um apartamento, etc. e o índice só considera os bens e serviços.

Dentre desta realidade a reportagem do npdiario fez um levantamento do ranking de 13 municípios do Norte e Norte Pioneiro, seja com mais população ou que se destaca com indústrias e setor turístico. São eles: Andirá, Bandeirantes, Cambará,Carlópolis, Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

Os números apresentam a realidade econômica de desenvolvimento de todos os municípios brasileiros.Jacarezinho que aparece em segundo lugar na região e em 54º no Estado tem um PIB a preço corrente de R$ 1.142.245.59. E, em terceiro no Norte do Paraná e Pioneiro, e em 62º no ranking do Estado, está Santo Antônio da Platina, com R$ 1.007.589.63. Lembrando que Arapoti e Jaguariaíva que pertencem à associação da região de Campos Gerais, estão melhores colocadas no ranking à frente de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina (foto principal).

No ranking que compreende o PIB per capita, os três melhores colocados no Paraná, da região Norte e Norte Pioneiro, são: Joaquim Távora (36º), Ribeirão Claro (42º), e Andirá (107º). A renda per capita é um dos indicadores socioeconômicos que avaliam o grau de desenvolvimento econômico de um determinado lugar e a média é obtida através da divisão do Produto Nacional Bruto (PNB) pelo número total de habitantes. Joaquim Távora aparece com o PIB per capita de R$ 45.033.39; Ribeirão Claro com R$ 43.752.23; e, Andirá, com R$ 32.926.94.

No que tange o valor adicionado bruto a preços correntes, as atividades econômicas destacadas são agropecuária; indústria; serviços exclusive administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade; administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social; e, por fim, impostos, líquidos e subsídios, sobre produtos, a preços correntes. Quanto à atividade econômica considerando o valor adicionado bruto a preços correntes apresentam os três melhores ranqueados da região e suas posições em nível estadual. Cornélio Procópio está novamente à frente com R$ 1.278.646.38, na 42ª posição; Jacarezinho é o segundo da região com R$ 1.036.997, em 53º, no Estado; em seguida aparece Santo Antônio da Platina com R$ 905.255.19, em 60º no ranking estadual.

O valor adicionado bruto está distribuído em concentrações econômica de produção como agropecuária, indústria. No caso da agropecuária o PIB apresenta Jacarezinho como o município melhor ranqueado do Norte Pioneiro ocupando a 58ª posição no Estado, com R$ 135.964.24. Em segundo lugar está Santo Antônio da Platina (69ª no Estadual) com R$ 125.500.85 e,em terceiro na região, Ibaiti,com R$ 120.672.38, colocando-se na 75ª posição estadual.

O município de Arapoti, bem conhecido na região, porém, faz parte da região de Campos Gerais, não figura no levantamento feito pela reportagem, mas, no que diz respeito à agropecuária, concentra sua renda em criação e venda de gado, produção de leite e lavoura permanente e maior concentração em lavoura temporária, que registrou R$ 38.492.26 de rentabilidade levando-se em conta diversas opções de produtos plantados.

Em se tratando da atividade econômica denominada de indústria, o ranking do PIB informado pelo IBGE traz Ribeirão Claro na 55ª posição no Estado e a principal do Norte Pioneiro, com R$ 260.871.46. Em segundo lugar está Jacarezinho (58ª estadual) com R$ 244.956.45; e, em terceiro, Cornélio Procópio (60ª) com R$ 232.627.50.

Santo Antônio da Platina, que é conhecida regionalmente como o Centro Comercial do Norte Pioneiro, figura no ranking do PIB item indústria, apenas como a 9ª ranqueada e na posição de 90 no Estado, comprovando que ainda há muito a alcançar em desenvolvimento de indústria, o que exigirá dos governantes da atualidade e futuros, empenho em trazer mais investimentos para Cidade e aumentar a geração de emprego e rendimento municipal.

Segundo o IBGE o número de empresas atuantes em Santo Antônio é de 1.816 unidades e, o pessoal ocupado direto é de 11.462 pessoas; e, pessoal ocupado assalariado chega a 9.305 pessoas sendo que o salário médio mensal gira em torno de R$ 1.800,00.

O segmento “Serviços” exclusive administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade’, apresentam os municípios melhor colocados na região, com suas posições também em nível estadual. Respectivamente são: 1º Cornélio Procópio (32º), 2º Santo Antônio da Platina (45º), 3º Jacarezinho (46º). Os valores relacionados a este ranking são encontrados na tabela abaixo, assim como do setor seguinte.

Outro fator pesquisado e divulgado é da atividade econômica: administração, defesa, educação e saúdes públicas e seguridade social. Os melhores ranqueados na região e, respectivamente no Estado, são: 1º Cornélio Procópio (37º), 2º Santo Antônio da Platina (40º), 3º Jacarezinho (43º), 4º Bandeirantes (63º).

E, por último, vem o setor de impostos, líquidos e subsídios, sobre produtos, a preços correntes. Cornélio Procópio é o primeiro colocado da região em referência e o 51º no Estado; em seguida aparece: Santo Antônio da Platina (52º).

A capital do Paraná, Curitiba, ocupou, em 2016, o 5º lugar entre os 100 maiores municípios brasileiros em relação ao Produto Interno Bruto a preços correntes. No Paraná, Curitiba está em primeiro lugar com R$ 83.788.904.45; em 2º vem São José dos Pinhais com R$ 20.142.943.62; em 3º Londrina, no Norte do Estado, com R$ 18.469.475.90; em 4º Araucária com R$ 16.978.800.76 e, em 5º, Maringá, com R$ 16.121.079.49.

Em 2016, entre os 5.570 municípios do País, os 1.456 que eram predominantemente urbanos responderam por 87,5% do PIB brasileiro. No Sudeste, os 625 municípios com esta caraterística responderam por metade do PIB nacional.

Texto e fotos: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario

Os 100 maiores PIBs municipais

somam 56,0% do PIB nacional

Em 2002, 1.383 municípios correspondiam a 1,0% do PIB e somavam 3,7% da população. Já em 2016, os 1.318 municípios de menores PIBs respondiam por cerca de 1,0% do PIB e por 3,1% da população brasileira. Por outro lado, os cem maiores PIBs municipais brasileiros representavam, em 2016, 56,0% do PIB nacional ante uma participação de 60,0% em 2002.

Entre 2002 e 2016, na distribuição por Grande Região, estes cem municípios também perderam participação em relação ao PIB de suas regiões. E, em termos de número de municípios, apenas o Sudeste e Sul apresentaram queda entre 2002 e 2016.

Excluindo-se os municípios das capitais, os cem maiores PIBs também perderam participação no PIB do Brasil no período estudado, de 27,1% para 26,4%. Porém, apenas no Sudeste e no Sul estes municípios perderam participação no total da respectiva região, enquanto nas demais regiões ocorreram ganhos de participação. Na comparação entre 2002 e 2016, em todas as regiões o número de municípios que somavam até ¼ da economia foi ampliado, com exceção do Sudeste.

O PIB pode ser aferido a preços correntes, quer dizer, nominais e monetários, e constantes, no caso, reais. Ambos representam importantes medidas de desempenho e cujos valores monetários servem para dar uma ideia da dimensão do sistema, pois resultam da agregação da produção física de todos os bens e serviços pelos respectivos preços, descontadas as transações intermediárias.

O IBGE estima a variação do PIB trimestral, enquanto que o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) procede à projeção anual da variável trimestral. Daí, o quociente entre o PIB nominal e a população equivale ao indicador de renda per capita.