Cornélio Procópio enfrenta Carlópolis nos JAPS

É a 62ª edição dos Jogos Abertos

Começa nesta sexta-feira, dia 5, a fase regional do 62º Jogos Abertos do Paraná (JAPS), que reúne em todo o Estado, cerca de 15 mil participantes. A fase regional dos JAPS será disputada em 12 municípios. Assaí (fotos), no Norte do Estado, é uma dessas 12 sedes, que reúne atletas dos municípios das regiões de Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Ao todo, mais de mil atletas e dirigentes esportivos, de 61 equipes de 23 municípios da região disputarão as modalidades de basquetebol, futebol, futsal, handebol e voleibol. As disputas na fase regional acontecem em duas etapas: de 5 a 7 e de 12 a 14 de julho. A primeira partida da fase regional dos JAPS em Assaí será no futebol, quando Carlópolis enfrenta Cornélio Procópio, às 14h, no Estádio Municipal Doutor Durval José da Silva.

Embora a equipe tenha sido montada esta semana para disputar a regional dos JAPS, Carlópolis vem preparada e otimista para a competição. Afinal, foi campeã paranaense do Bom de Bola no ano passado, vice-campeã dos Jogos da Juventude e vice-campeã Brasileira em Aracaju (SE) neste ano. Por isso, os procopenses terão muitos desafios pela frente. Segundo o assessor técnico da equipe, José Israel Gonçalves, o time entrará em campo desfalcado. Mas, nem por isso, desanimado. “A maioria dos atletas trabalha e não podem se ausentar do serviço. Além disso, teremos que sair de Carlópolis às 10h, o que os deixa um pouco cansados da viagem para entrar em campo logo após a chegada”, comenta o assessor.

Os campeões da fase regional de Assaí se classificam para a fase final dos JAPS Divisão B, que acontece de 23 a 29 de agosto, em Ivaiporã. As melhores equipes classificadas na divisão de acesso vão disputar a Divisão A dos Jogos Abertos ainda este ano, que será realizada em Toledo, entre os dias 11 e 20 de outubro.

Em todo o Paraná, serão 12 sedes regionais dos Jogos Abertos do Paraná: Assaí, Bituruna, Boa Esperança, Campo Largo, Dois Vizinhos, Guaraniaçu, Jandaia do Sul, Palotina, Pitanga, Prudentópolis, Tapejara e Terra Rica. Nesta etapa classificatória dos JAPS B estarão em disputa apenas as modalidades coletivas de basquetebol, bocha, bolão, futsal, handebol, futebol e voleibol. Já as modalidades individuais acontecem apenas na Divisão A. No caso da regional de Assaí, não haverá disputa de bocha e bolão.

A abertura oficial dos Jogos Abertos do Paraná – fase regional de Assaí acontece sábado, dia 6, no Ginásio de Esportes Yoshihiro Nonomura “Paulão”, às 19h30m. Além de Assaí, disputam a fase regional dos JAPS atletas dos municípios de Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Carlópolis, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Figueira, Itambaracá, Jacarezinho, Joaquim Távora, Nova Fátima, Quatiguá, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, são Sebastião da Amoreira, Siqueira Campos, Uraí e Assaí.

Exceto no caso do basquetebol, cujas partidas serão disputadas no Ginásio de Esportes da UTFPR, em Cornélio Procópio, todas as demais serão disputadas em Assaí. O Estádio Municipal Doutor Durval José da Silva será palco das partidas de futebol; o futsal será disputado em quatro locais diferentes: nos Ginásios de Esporte do Centro Estadual de Educação Profissionalizante (CEEP), do Colégio Estadual Conselheiro Carrão, da Escola Municipal Princesa Isabel e no “Paulão”, onde também acontecem as disputas de handebol. O voleibol será disputado no Ginásio de Esportes da Apae.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Assaí.