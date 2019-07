Cornélio Procópio ganha de goleada de Carlópolis

Jacarezinho, Itambaracá e Assaí também vencem na estreia

A primeira rodada do futebol, na fase regional de Assaí, dos Jogos Abertos do Paraná teve quatro partidas disputadas e 17 gols marcados, uma média de 4 gols por jogo. O primeiro jogo no campo da fase regional de Assaí foi entre Cornélio Procópio e Carlópolis, que amargou uma derrota por goleada, mas ainda luta para conquistar a classificação para a próxima etapa dos JAPS.

A equipe de Carlópolis entrou em campo desfalcada, por causa dos compromissos profissionais de alguns dos seus principais atletas. Além disso, a equipe enfrentou cerca de duas horas de viagem, almoçou e entrou em campo na sequência, sem muito tempo para descansar antes da partida. Mesmo assim, Carlópolis espera recuperar o resultado do primeiro jogo para ter chance de classificação e voltar à competição no próximo fim de semana, quando acontece a segunda etapa da fase regional dos JAPS, em Assaí.

Resultado: Cornélio Procópio 6 X 0 Carlópolis.

Também na estreia teve vitória de Jacarezinho por 3 X 0 contra a equipe de Abatiá. Itambaracá e Uraí também entraram em campo. Melhor para Itambaracá, que venceu pelo placar de 5 X 2. No último jogo, disputado na noite gelada, Assaí estreou com vitória por 1 X 0 contra Nova Fátima.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Assaí.

Texto e fotos: Valdir Amaral/Especial para o npdiario